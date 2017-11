Ein Panorama des interaktiven 360°-Bildprojektes der MDR-Sendung BIWAK hat erneut vordere Platzierungen bei mehreren internationalen Wettbewerben erreicht: Die Aufnahme der spektakulären "Highline-Begehung zwischen den Hunskirchen in der Sächsischen Schweiz" gewann einen Silber Award bei den Moscow International Photo Awards 2017 und einen Bronze Award bei den Epson International Pano Awards 2017, wie der MDR mitteilte. Außerdem war das Panorama auf der Shortlist bei den 3. Fine Art Photography Awards 2017 und Photo of the Week beim International Mountain Summit Photo Contest.