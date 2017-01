Parteichefin Petry, die als Widersacherin Höckes gilt, sagte am Montag bei Phoenix: "Björn Höcke ist eine Belastung für die AfD. Wir als Partei müssen entscheiden, ob wir den Weg der Republikaner gehen wollen - das will die Mehrheit der Partei auf keinen Fall." Die AfD wolle praktische Politik anbieten in den Bereichen Wirtschaft, Familie, Migration und Steuern, dies gehe aber nicht ohne Geschichtsbetrachtung. Zu Höckes Äußerungen zum Berliner Holocaust-Mahnmal sagte Petry: "Die AfD hat nicht vor, in der Erinnerungskultur eine 180-Grad-Wende vorzunehmen. Das ist auch nicht die Mehrheitsmeinung der Partei." Der Magdeburger AfD-Fraktionsvorsitzende André Poggenburg zeigte sich zufrieden mit der Entscheidung: "Der kleinste gemeinsame Nenner, über den Konsens erreicht wurde, ist, dass die Rede von Björn Höcke schon kritikwürdig war", sagte Poggenburg. Scharfe Maßnahmen wie ein Parteiausschlussverfahren oder eine Amtsenthebung seien aber aus seiner Sicht nicht angebracht. Er stehe zu Höcke.

Höcke sagte am Montagnachmittag, er habe "mit Sorge" zur Kenntnis genommen, dass die Diskussion um seine Dresdener Rede die sachliche Ebene verlassen habe und für innerparteiliche Machtkämpfe missbraucht worden sei. Er bedauere, dass der Bundesvorstand in der Sache noch keine endgültige Entscheidung gefällt habe. Auf Nachfragen von Journalisten antwortete Höcke nicht. Zuvor hatte der parlamentarische Geschäftsführer der Thüringer AfD, Stefan Möller, die Vorwürfe gegen Höcke zurückgewiesen. Es handle sich vor allem um die Folge von vorsätzlichen Missverständnissen der politischen Gegner der Partei, sagte er. Ziel sei es, so Möller, die AfD als antisemitisch und geschichtsvergessen darzustellen.

Weiter Kritik an Höcke und AfD

Der Vorsitzende des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, sagte, es sei nicht überraschend, dass sich der AfD-Bundesvorstand nicht für den Parteiausschluss von Höcke ausgesprochen habe. Die Entscheidung, einen Mann in den eigenen Reihen zu lassen, der die Ideologie von Rechtsextremisten vertrete und verbreite spreche für sich.

Wegen Höckes jüngster Äußerungen rief des Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Thüringen Beamte und Angestellte der Landespolizei am Montag dazu auf, Kontakte zur AfD "intensiv zu überdenken". Höcke sei nicht erst in seiner Dresdner Rede zu weit gegangen, hier hat er es "unserer Meinung nach jedoch auf die Spitze getrieben." Für die GdP in Thüringen sei es jedenfalls "in Granit gemeißelt", dass es keinerlei Kontakt mit der AfD geben wird.