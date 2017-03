An das jetzige Entnahmebauwerk am Bautzener Stausee wird von Seeseite her unter Wasser ein zweiter Schacht aufgesetzt. Über diesen zweiten Schacht kann die Talsperrenverwaltung künftig im Sommer warmes Wasser aus dem See ableiten, das das Algenwachstum begünstigt. Bildrechte: Landestalsperrenverwaltung Sachsen

Zurzeit erwacht der Bautzener Stausee aus seinem Winterschlaf. Die Boote sind noch winterfest gemacht, Spaziergänger in dicke Jacken und Mützen gehüllt. In drei Monaten aber wird hier Hochbetrieb sein. Vor allem als Badesee wird die Talsperre immer beliebter. Und damit beginnen die Bauchschmerzen bei Sebastian Fritze. Er ist Betriebsleiter der Talsperrenmeisterei Spree-Neiße und weiß, dass sich bei schönstem Badewetter auch die Blaualgen im Stausee pudelwohl fühlen und sich munter vermehren.

Bisher nur bescheidene Erfolge

Mit verschiedenen Projekten hat die LTV versucht, die Blaualgen in der Bautzener Talsperre in den Sommermonaten unter Kontrolle zu halten. Mit bescheidenem Erfolg. Das Problem ist der Phosphor, der von den Feldern über die Bäche in den Stausee gespült wird. Phosphor ist die Nahrungsgrundlage für die Cyanobakterien, wie die Blaualgen eigentlich heißen. "Wenn genug Nährstoff da ist, die Sonne scheint und die Sperre 15 bis 18 Grad hat, fangen die Blaualgen an zu wachsen", sagt Sebastian Fritze.

Das Allheilmittel wird's auch nicht sein. Es wird immer wieder mal blöde Zufälle und ein Jahr geben, wo's trotzdem Blaualgen gibt. Mal mehr, mal weniger. Aber wir können damit den Austrag im Winter von dem nährstoffreichen Wasser besser steuern. Blaualgenwachstum geht los, wenn die Sperre 15 bis 18 Grad hat, viel Sonne kriegt und genug Nährstoffe da sind. Sebastian Fritze Betriebsleiter Talsperrenmeisterei Spree-Neiße

In den vergangenen Jahren hat die LTV versucht, mit chemischen Mitteln den Phosphor zu neutralisieren, um so den Blaualgen die Nahrung zu entziehen. Das funktionierte nur bedingt, weil über Zuflüsse immer wieder Phosphor in die Talsperre gelangt. Mit dem neuen Projekt geht die Talsperrenmeisterei Spree-Neiße einen ganz anderen Weg. Entwickelt haben es die Bautzener zusammen mit dem Helmholtz-Institut für Seenforschung.

Worum es beim neuen Projekt geht

Blick in die jetzige Wasserentnahmeanlage. Der Schacht ist 20 Meter tief. Bildrechte: Landestalsperrenverwaltung Sachsen Die Talsperrenmeisterei Spree-Neiße mit Sitz in Bautzen arbeitet seit längerem daran, wie sie die Temperaturschichtung in der Talsperre Bautzen über den Sommer erhalten kann. Bisher ging das schlecht, weil sie im Sommer das kalte Tiefenwasser aus der Talsperre in die Spree abgegeben hat, um Niedrigwasser in den Flüssen und Bächen auszugleichen. Die im See zurückgebliebenen Wasserschichten vermischten sich und die Temperatur stieg.

Wasserschichten im Blick

"Während der Untersuchungen ist die Idee geboren, eine epilimnische Entnahmeanlage zu bauen", erklärt Betriebsleiter Sebastian Fritze. Über diese Anlage soll künftig im Sommer vorwiegend das warme Oberflächenwasser aus dem Stausee in die Spree abgegeben werden und nicht das kalte Tiefenwasser. Denn wird im Sommer das Wasser zu warm, werden die Wasserschichten in der Talsperre durchmischt. Dabei werden die Nährstoffe, die die Blaualge zum Wachsen braucht, vom Seegrund gelöst und nach oben gespült. "Mit der epilimnischen Anlage versuchen wir, die Durchmischung der Wasserschichten so weit wie möglich Richtung Herbst zu verschieben, damit man in den Sommermonaten diese Blaualgenentwicklung nicht hat", erläutert Projektleiter Mike Härtelt von der Landestalsperrenverwaltung.

Mit dem zusätzlichen Schacht sind wir in der Lage zu steuern, ob wir kaltes Tiefenwasser ziehen oder warmes Wasser von oben. Sebastian Fritze Betriebsleiter Talsperrenmeisterei Spree-Neiße

Und so soll das Ganze aussehen: Auf den jetzigen Wasserentnahmeschacht, über den das kalte Tiefenwasser der Talsperre in die Spree läuft, wird unter Wasser ein zweiter Schacht aufgebaut. Über diesen zweiten Schacht wird dann im Sommer das warme Oberflächenwasser aus dem Stausee in die Spree abgelassen.

Zeitplan und Kosten

Im Herbst muss die LTV den Wasserspiegel der Talsperre fünf Meter absenken, um die äußere Dichtung der Dämme (l.) zu erneuern. Dann soll auch die neue Wasserentnahmeanlage gebaut werden. Bildrechte: Landestalsperrenverwaltung Sachsen In dieser Woche noch will Projektleiter Mike Härtelt die Ausschreibung für die Arbeiten veröffentlichen. Ende Mai soll der Auftrag vergeben werden. Baubeginn wird aber erst am 11. September sein. Warum so spät? "Im Herbst müssen wir die Außenhautdichtung der beiden Stausee-Dämme erneuern. Dazu muss der Wasserspiegel fünf Meter abgesenkt werden", sagt der Projektleiter. Diesen Effekt will die LTV nutzen, um den Aufwand für den neuen Schacht möglichst gering zu halten. Rund 600.000 Euro sind für die Anlage eingeplant. Bis Ende Oktober sollen die Arbeiten erledigt sein.

Vorbild für Talsperre Quizdorf?

"Aufgrund der Tiefenkonstellation und der nicht vorhandenen Wasserschichtung ist das, was wir in Bautzen machen, für Quizdorf ausgeschlossen, weil's dort nichts bringt", sagt Sebastian Fritze. Die Wassertiefe in der dortigen Talsperre betrage im Schnitt 2,50 Meter. Das Wasser sei das ganze Jahr durchmischt. Deshalb sucht die LTV in Quizdorf nach anderen Lösungen, wie weniger Phosphor in den See gelangt.

Warum die neue Anlage erst jetzt kommt

Die Bautzener Wasserbauer mussten erst den Nachweis erbringen, dass das mit dem Schichtenwasser an der Talsperre auch funktioniert. "Man kann nicht 600.000 Euro verbauen, um dann hinterher festzustellen, es konnte ja nicht gehen", sagt Fritze. Schon 2010 beschäftigte sich eine Studentin mit der Temperaturschichtung im Bautzener Stausee. Seit 2012 ist das Helmholtz-Institut an dem Thema dran und wird das Projekt auch wissenschaftlich begleiten. "Wir müssen unserem Geldgeber eine Sicherheit geben, dass das, was wir hier machen, kein Unfug ist", so Sebastian Fritze.