Auf der Wiese vor dem Kinderhospiz Bärenherz in Markkleeberg reihen sich Feuerwehr-, Polizei- und THW-Wagen aneinander. Ein Kran ist aufgebaut und die Rettungshundestaffel wartet auf ihren Einsatz. Alle freuen sich auf den Startschuss für den ersten Blaulichttag, an dem schwerstkranke Kinder Feuerwehrmann oder Polizist spielen dürfen.

Kranke Menschen gehören in die Mitte der Gesellschaft.

Initiator Tommy Schmidt neben Feuerwehrauto "Romy". Bildrechte: MDR/Pauline Vestring

Das Startzeichen gibt Feuerwehrmann Tommy Schmidt. Er hat den ersten Blaulichttag am ,"Kinderhospiz Bärenherz Leipzig e. V." initiiert: "Ich habe das Glück gehabt, mir in meinem Leben alle Träume erfüllen zu können.

Die Kinder hier im Hospiz haben dieses Glück nicht. Aber beim Blaulichttag können sie zumindest für einen Tag ein Held sein - sich wie ein Feuerwehrmann oder ein Polizist fühlen, was ja viele Kinder toll finden."