Verzögerungen im Nahverkehr

In Dresden hatten Busse und Bahnen mit Neuschnee und Eisregen zu kämpfen, Fahrgäste mancher Linien mussten bis zu einer halben Stunde warten. Der gesamte Verkehr sei deutlich langsamer gerollt, so ein Sprecher der Dresdner Verkehrsbetriebe. Wegen des Schneefalls habe manche Weiche nicht gestellt werden können.

Die Polizei vermeldete keine größere Zwischenfälle. "Es schneit zwar beharrlich weiter, aber es ist dennoch ruhig in der Stadt", sagte ein Sprecher der Polizei in Dresden. Etwas anders verhält es sich auf den Autobahnen rund um die Landeshauptstadt. Zwischen dem Dreieck Nossen und Abfahrt Dresden-Altstadt staute sich der Verkehr nach mehreren Unfällen. Autofahrer müssen mit Wartezeiten von mehr als zwei Stunden rechnen. An der Überfahrt zur A17 in Richtung Prag kam es wegen mehrerer defekter Lkw zu Behinderungen.

Einschränkungen am Flughafen

Wegen des Winterwetters ist es auch am Dresdner Flughafen zu Behinderungen gekommen. Eine Maschine der Fluggesellschaft Swiss aus Zürich ist am Vormittag nach Nürnberg umgeleitet worden, sagte ein Sprecher des Airports. Am Mittag sei die Maschine zwar in Dresden gelandet, allerdings fiel der Rückflug nach Zürich aus. Andere Maschinen hatten Verspätungen von bis zu einer Stunde. Bereits in der Nacht zum Dienstag fielen die ersten Flüge aufgrund des Schneetreibens aus.

Wetterdienst erwartet Tauwetter

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes war es am Dienstag vor allem in Dresden, im Raum Ostsachsen sowie im Bergland winterlich. In der sächsischen Landeshauptstadt kamen seit dem Montagabend acht Zentimeter Neuschnee hinzu, in Görlitz vier Zentimeter. Bis zum Mittwoch bleibt es nach Einschätzung des DWD winterlich, bevor sich ab Donnerstag milde Luft mit Temperaturen um die sechs Grad durchsetzen. Das Tauwetter reiche dann bis in die höchsten Lagen und lasse den Schnee schmelzen.