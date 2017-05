Freude bei 400 bisher per Werkvertrag angestellten Arbeitern im Leipziger BMW-Werk: Seit dem 1. Mai sind sie "vollwertige" BMW-Mitarbeiter, denn der Autobauer hat sie fest eingestellt. Die Arbeitnehmer waren zuvor bei den Subunternehmern HQM und SAS beschäftigt. Viele von ihnen arbeiten seit Jahren bei BMW. Durch die Festanstellung beim Autokonzern erhalten sie nicht nur Sicherheit, sondern auch mehr Lohn. Mit den rund 400 neuen Angestellten steigt die Zahl der in Leipzig fest beschäftigten Arbeiter nach Unternehmensangaben bei BMW auf 5.300.

Die Verträge mit HQM und SAS liefen Ende April planmäßig aus. Die Unternehmen waren für die Arbeiten an der Karosserie, sowie an Motor, Fahrwerk und Getriebe zuständig. Dies wird BMW zukünftig selbst übernehmen. Die Übernahme der Vertragsarbeiter geschehe deshalb aus strategischen Gründen, heißt es seitens des Unternehmens. Man könne so schneller und vor allem selbst auf Veränderungen am Markt reagieren. Darauf hatten auch die Gewerkschaften gedrängt. Die 150 verbliebenen Mitarbeiter von HQM und SAS bleiben beschäftigt, bis ihre zeitlich befristeten Arbeitsverträge auslaufen, sagte Pressesprecher Jochen Müller im Gespräch mit MDR SACHSEN. Ihr Gehalt orientiert sich fortan an dem ihrer festangestellten Kollegen.