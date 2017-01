Bombardier Deutschland soll Produktionstandort für Bahntechnik bleiben

Bildrechte: Bombardier Transportation

Auch nach dem Spitzengespräch mit Politikern in Berlin ist die Stimmung in den sächsischen Bombardier-Werken angespannt. Wie der Chef der IG Metall Ostsachsen, Jan Otto, mitteilte, ist für den kommenden Dienstag in Görlitz eine Mitgliederversammlung geplant. Dabei soll unter anderem über einen möglichen Streik beraten werden.

Görlitzer Oberbürgermeister sorgt sich um Arbeitsplätze

Der Görlitzer Oberbürgermeister, Siegfried Deinege, hat die Entscheidung von Bombardier begrüßt, keinen Standort in Deutschland zu schließen. Er sagte MDR SACHSEN nach dem Krisengespräch in Berlin am Vorabend, es sei aber unklar, wieviele Arbeitsplätze erhalten bleiben.

Es sind noch Aufträge vorhanden, also kann man arbeiten. Die Frage ist, wie man sich in der Zukunft orientiert und neue Aufträge ranbringt, um die Zukunft zu sichern. Das ist für mich die entscheidende Frage. Wo soll der Weg hingehen? Was muss man machen, um auf dem Weg erfolgreich zu sein? Und diese Aussagen sind noch nicht da. Siegfried Deinege Görlitzer Oberbürgermeister

Fohrer: "Der Standort Deutschland spielt eine zentrale Rolle"

Deutschland werde auch in Zukunft ein entscheidender Standort für die Entwicklung, Produktion und Wartung von Bahntechnik bleiben, machte der Deutschlandchef von Bombardier Transportation, Michael Fohrer, schon vor dem Gespräch mit Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel in Berlin deutlich: "Der Standort Deutschland spielt daher eine zentrale Rolle in unserer langfristigen Strategie." Fohrer reagierte damit auf einen Artikel des "Handelsblattes", nachdem Bombardier die Schließung ganzer Standorte in Deutschland prüfe. Dies sei Teil des Sanierungsplans, mit dem über ein Viertel der Belegschaft in Deutschland von derzeit 8.500 Mitarbeitern abgebaut werden solle, berichtet das Blatt vorab aus seiner Montagausgabe unter Berufung auf Industriekreise.

Dulig: "Industriearbeitsplätze in der Region halten"

Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig sagte nach dem Bombardier-Krisentreffen im Bundeswirtschaftsministerium, es sei deutlich geworden, dass die Standorte als solche erhalten bleiben. Mit welcher Perspektive und mit welchem Profil, müsse man jetzt aber aushandeln.

Das ist jetzt die Aufgabe, die sich vor allem die IG Metall, die Betriebsräte und Bombardier vorgenommen haben. Wir als Freistaat Sachsen sind aber gern bereit, das zu unterstützen. Denn wir haben ein großes Interesse daran, dass gerade Industriearbeitsplätze in der Region gehalten werden. Martin Dulig Sachsens Wirtschaftsminister

Die Beschäftigten in Bautzen und Görlitz verfügten über hervorragende Erfahrungen, so Dulig. Sie hätten seit 1990 diverse Transformationsprozesse im Unternehmen bewältigt. Bombardier habe nun, unabhängig von allen betriebswirtschaftlichen Gründen, eine soziale Verantwortung.



Betriebsrat hofft auf Innovationsförderung

Der Betriebsratsvorsitzende des Bombardier-Standortes in Görlitz, René Straube, sagte nach dem Gespräch, die Belegschaft müsse nun Stärke beweisen. Es gehe nun darum, durch Investitionen die geleistete Forschung und Entwicklung in den sächsischen Standorten zu erhalten und für die Zukunft zu sichern. Die Meldungen der letzten Wochen hätten in der Belegschaft außerdem für heftige Irritationen gesorgt. Der Tag sei "ein Wechselbad der Gefühle" gewesen, so Straube.

Harter Sparkurs

Das Handesblatt hatte aus internen Papieren des Unternehmens zitiert, dass in den nächsten Wochen und Monaten die "Kompetenzen der Standorte in Deutschland überprüft, neu definiert und die Stärken gebündelt" werden sollen: "Dazu gehört auch die Prüfung von Schließungen von Standorten, insbesondere Görlitz und Bautzen."



Bereits im vorigen Frühjahr hatte Bombardier 1.400 Arbeitsplätze in Deutschland abgebaut. Ende Oktober erklärte der Konzern, man werde im Zuge des Sparkurses weltweit weitere 7.500 Stellen streichen. Davon würden bis Ende 2018 rund 5.000 Jobs in der Bahntechnik-Sparte wegfallen, die ihren weltweiten Hauptsitz in Berlin hat.

Sachsen bietet Geld für Technologieförderung

Die sächsische Landesregierung ist seit Monaten mit Bombardier im Gespräch, um den Stellenabbau zu verhindern. Zuletzt hatte es kurz vor Weihnachten ein Treffen in der sächsischen Staatskanzlei gegeben. Ministerpräsident Tillich und Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig stellten dem Konzern finanzielle Unterstützung für Technologieförderung in Aussicht. Dulig sagte nach dem Treffen, nun liege es an Bombardier, "unsere ausgestreckte Hand anzunehmen". An den beiden sächsischen Standorten von Bombardier Transportation sind nach jüngsten Angaben aus der Unternehmensleitung rund 3.100 Mitarbeiter beschäftigt.