Auch Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel will Anfang nächsten Jahres die Konzernleitung in Berlin an den Tisch holen, um die Manager umzustimmen. Bereits im Frühjahr hatte Bombardier 1.400 Arbeitsplätze in Deutschland abgebaut. Davon waren die Werke in Görlitz und Bautzen mit mehr als 900 Stellen betroffen. Ende Oktober erklärte der Konzern, man werde im Zuge des Sparkurses weltweit weitere 7.500 Stellen streichen. Davon würden 5.000 in der Bahntechnik-Sparte wegfallen, die ihren Hauptsitz in Berlin hat.