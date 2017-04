In Plauen ist am Dienstagmittag eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. Zuvor war das Gebiet um den Fundort am Galgenberg weiträumig evakuiert worden. Nach Angaben der Stadtverwaltung mussten etwa 500 Menschen ihre Wohnungen verlassen.

Hubschrauber mit Wärmebildkamera

Der etwa einen Meter lange und 250 Kilo schwere Sprengkörper wurde von Spezialisten aus Dresden entschärft. Bildrechte: MDR/Roland Bromnitz Etwa einen halben Kilometer rund um den Galgenberg wurde das Gebiet gesperrt, bevor gegen 13 Uhr Mitarbeiter des Kampfmittelbeseitigungsdienstes aus Dresden die Fünf-Zentner-Bombe entschärfen konnten. Insgesamt waren etwa 120 Rettungskräfte im Einsatz. Ein Hubschrauber mit Wärmebildkamera überflog das Gebiet, um sicher zu gehen, das sich keine Personen mehr in dem Gebiet aufhalten. Kurz nach der Entschärfung konnten die Anwohner wieder in ihre Häuser zurück. Auch die Straßensperrungen, darunter die Autobahnauffahrt Süd, wurden wieder aufgehoben.

Der etwa einen Meter lange Blindgänger war am Montagnachmittag bei Bodenuntersuchungen für ein neues Wohngebiet entdeckt worden. Wegen der einbrechenden Dunkelheit hatte der Kampfmittelbeseitigungsdienst entschieden, die Bombe über Nacht zu sichern und erst am nächsten Morgen zu entschärfen.



Laut Sprengmeister Joachim Auerswald handelte es sich bei dem Sprengkörper um eine amerikanische Fliegerbombe mit zwei scharfen Zündern. "Die ließen sich aber ohne Probleme ausbauen", so Auerswald. Die Bombe sei stark verkrustet gewesen. Ein Hubschrauber mit Wärmebildkamera untersuchte das Evakuierungsgebiet, um eventuell gefährdete Personen wie Spaziergänger aufzuspüren. Bildrechte: MDR/Roland Bromnitz

Fundort ist Verdachtsgebiet

Bei dem Gebiet am Galgenberg handelt es sich der Stadt zufolge um eine sogenannte Verdachtsfläche. Das bedeutet, dass vor Bauarbeiten in diesem Bereich entsprechende Erkundungen mit Metalldetektoren durchgeführt werden. Die Ergebnisse werden computergestützt ausgewertet und Verdachtspunkte fixiert. An diesen Punkten wird anschließend gegraben. Dabei wurde schließlich der Sprengkörper gefunden. Nach Angaben eines MDR-Reporters soll das betreffende Gebiet weiter nach Blindgängern untersucht werden. Fundort der Bombe Bildrechte: MDR/Sebastian Höfer

14 Luftangriffe auf Plauen