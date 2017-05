Wie die Polizei mitteilte, mussten rund 600 Mitarbeiter und Gäste den Gebäudekomplex im Chemnitzer Stadtzentrum verlassen. Darin befinden sich neben dem Finanzamt und der Bankfiliale auch das Sozialgericht und mehrere Geschäfte. Am späten Vormittag trafen Sprengstoffspürhunde in Chemnitz ein. Mit ihnen durchsuchten Polizisten den achtstöckigen Gebäudekomplex. Insgesamt waren rund 40 Beamte an dem Einsatz beteiligt.

Die Polizei sucht mit Hunden nach Sprengstoff. Bildrechte: MDR/Thomas Friedrich