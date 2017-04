Einen Tag nach der Bombendrohung gegen eine Bank in Chemnitz sieht die Polizei keinen Zusammenhang mit ähnlichen Vorfällen in zwei Einkaufszentren Ende letzten Jahres. Wie die Behörde am Freitag mitteilte, ermittelt die Kriminalpolizei nach dem Vorfall wegen Verdachts auf Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten.

Am Donnerstagnachmittag hatte eine Bank in der Straße am Rathaus eine schriftliche Bombendrohung erhalten. Sie war gegen 15 Uhr eingegangen. Galeria-Kaufhof-Mitarbeiter nach der Evakuierung des Kaufhauses. Bildrechte: MDR/Konstantin Kumpfmüller

Die Polizei ordnete daraufhin eine Evakuierung der Bank und der umliegenden Gebäude an. Insgesamt mussten mehrere Hundert Menschen in Sicherheit gebracht werden. Auch das in der Nähe gelegene Kaufhaus Galeria Kaufhof forderte Kunden und Mitarbeiter auf, das Haus zu verlassen. Es blieb Donnerstagnachmittag vorsorglich geschlossen. Das Kaufhaus informierte seine Kunden über die Schließung. Bildrechte: MDR/Konstantin Kumpfmüller

Suche in mehreren Bankfilialen