Laut Polizeisprecher Uwe Voigt wurde der Sprengsatz bei Siebarbeiten gefunden. "Die Ermittlungen ergaben, dass das Erdreich aus Köln angeliefert wurde, welches in der Firma aufbereitet werden sollte." Auf der Webseite des Unternehmens ist zu lesen, dass es sich um PCB-haltigen Bodenaushub handelt, der von einer ehemaligen Farb- und Lackfabrik in Köln stammt. Das Recyclingunternehmen ist spezialisiert auf das Entfernen von Schadstoffen aus kontaminierten Böden. Zunächst wurde die Halle der Firma in Deutzen geräumt und dann das weitere Umfeld gesperrt. Die Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienst rückten an und untersuchten den Gegenstand. Laut Polizei handelte es sich um eine drei Zentner schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Der Sprengmeister vor Ort entschied sich, den Sprengsatz zu entschärfen.

In der Nachbargemeinde Löbstedt hat die Polizei einen Führungspunkt eingerichtet. Bildrechte: MDR/TNN

Wegen des Blindgängers war eine Evakuierung im Umkreis von rund einem Kilometer um den Fundort des Sprengsatzes nötig. Nach Angaben von Hauptamtsleiterin Petra Jung musste der ganze Ortsteil Deutzen geräumt werden: "Es betrifft einen Kindergarten, einen Hort und eine Sozialstation der Caritas. Die Grundschule ist wegen der Ferien zur Zeit nicht belegt", sagte sie am Nachmittag dem MDR. Wer vorerst nicht in sein Haus zurückkehren durfte, kam in der Turnhalle, im Gemeindesaal oder im Hort im Ortsteil Lobstädt sowie in der Parkarena in Neukieritzsch unter. 185 Personen nutzten das Angebot.