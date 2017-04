Leipzig-Holzhausen Bombenfund bei Pflanzaktion in Kelterei

Lutz Bunge traute am Montagmorgen seinen Augen nicht. Als er eine Gießmulde beim gerade gepflanzten Apfelbaum harken wollte, schürfte das Gartengerät an einem metallischen Gegenstand entlang.

Lutz Bunge kratzte ganz vorsichtig etwas Erde weg und sah vor sich ein etwa 35 Zentimeter langes, rostiges Rohr und ließ erst einmal die Finger davon. "Ich dachte, was ist das denn dort für ein altes Rohr?", erzählt er im Gespräch mit MDR SACHSEN. Bunge ging an den Computer und recherchierte im Internet. Dann stand für ihn fest, hier kann nur noch der Kampfmittelbeseitigungsdienst helfen.

Neu gepflanzte Apfelbäume. In der Gießmulde einer der Bäume wurde eine englische Stabbombe aus dem zweiten Weltkrieg gefunden. Bildrechte: MDR/Grit Grimmer

Die Experten kamen schnell, sperrten Firma, Feld und Wege im Umkreis von 100 Metern und bargen die sechseckige, englische Stabbrandbombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Bereits zwei Stunden nach dem Fund war nichts mehr von der Aufregung am Morgen zu ahnen. Die Bombe, die eine Sprengkraft wie eine Handgranate hat, soll nun in einem Spezialbetrieb in Zeithain ( Landkreis Meißen ) vernichtet werden.



Firmensenior Harald Bunge geht indes nicht davon aus, dass auf seiner neuen Plantage noch mehr Weltkriegshinterlassenschaften gefunden werden. Bunge hat den Fliegerangriff im Juli 1944 selbst miterlebt. An einem strahlend blauen Tag seien 80 bis 90 Flieger am Himmel über Holzhausen aufgetaucht. Ihre Ziele seien eigentlich Espenhain und Böhlen gewesen, berichtet der heute 89-jährige. Plötzlich seien drei Flugzeuge vom Kurs abgewichen.