Der Autozulieferer Bosch will ein neues Chip-Werk in Dresden aufbauen. Der Sprecher der sächsischen Staatskanzlei, Ralph Schreiber, bestätigte auf MDR-Anfrage am Rande der Rumänienreise von Ministerpräsident Tillich die Ansiedlung. Nicht kommentieren wollte er den Bericht der "Sächsischen Zeitung". Details würden am Montag bei einer Pressekonferenz in Berlin bekanntgegeben.

Der Zeitung zufolge will Bosch in Dresden Sensoren für selbstfahrende Autos herstellen, mehrere hundert neue Arbeitsplätze schaffen. Gemeinsam mit dem Autobauer Daimler will Bosch bis 2020 selbstfahrende Fahrzeuge für den Stadtverkehr auf den Markt bringen. Das hatten beide Unternehmen im April angekündigt.

Branchenverband: Investition stärkt den Standort

Der Branchenverband Silicon Saxony begrüßt die geplante Ansiedlung. Das stärke den Standort, sagte Verbandspräsident Heinz Martin Esser. Sachsen bleibe damit der wichtigste europäische Standort für die Produktion modernster Mikroelektronik und Halbleitertechnologie. Esser führt das auch auf ein neues Förderprogramm zurück.

Weltmarktführer für MEMS

Seit 2013 entwickelt Bosch am Standort Dresden Schaltkreise für mikro-elektromechanische Sensoren, kurz MEMS. Die wenige Millimeter großen Bausteine kommen beispielsweise in der Automobilindustrie bei der Motorsteuerung, aber auch Smartphones, Spielekonsolen oder Tablet-Computern zum Einsatz. MEMS sorgen unter anderem dafür, dass sich die Bildschirmanzeige beim Drehen von Handy oder Tablet mitdreht. Im Auto liefern sie etwa Messdaten für die Sicherheitssysteme. Bosch gilt im Bereich MEMS als einer der weltweiten Marktführer.

Stillschweigen über Details

Wo das neue Dresdner Bosch-Werk gebaut werden soll, ist noch nicht bekannt. Nach Informationen der "Sächsischen Zeitung" waren zwei Grundstücke im Gespräch – unter anderem eine große Fläche am Dresdner Flughafen. Am Montag wollen Bosch, das Bundeswirtschaftsministerium und die sächsische Landesregierung in Berlin Details der Großinvestition bekannt geben. Bis dahin sei striktes Stillschweigen vereinbart worden, hieß es in der Zeitung.