Der Autozulieferer Bosch baut in Dresden für eine Milliarde Euro eine Chipfabrik. Das bestätigte die Unternehmensleitung. Laut Bosch handelt es sich um die größte Investition in der mehr als 130-jährigen Firmengeschichte. Konkret geht es um eine Chipfabrik für die 300 Millimeter-Sensortechnologie. Bosch betreibt bereits eine Chipfabrik in Reutlingen und ist ein führender Sensorenhersteller. "Wichtig für uns ist, dass wir Halbleiter selbst machen", sagte Bosch-Geschäftsführer Dirk Hoheisel.



Dresden habe sich in einer globalen Auswahl gegen andere Standorte durchgesetzt, so Hoheisel. "Wir haben wirklich weltweit geschaut und uns dann für Dresden entschieden." Den Ausschlag hätten dabei nicht nur für Fördergelder gegeben, sondern unter anderem auch die Nähe zu Forschungseinrichtungen und die Erfahrung der Region im Halbleiterbereich, betonte er. Dresden gilt als ein Zentrum für Halbleiter, Hersteller wie Infineon sind dort bereits präsent.

Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich und Dirk Hoheisel, Mitglied der Geschäftsführung der Robert Bosch GmbH, gaben die Investiton am Montag in Dresden offiziell bekannt. Bildrechte: dpa