Bei einem Wohnhausbrand in Bad Düben sind zwölf Menschen verletzt worden. Mehrere Teile des Hauses standen in der Nacht zum Sonnabend in Flammen, wie die Polizei in Leipzig mitteilte. Die Feuerwehr brachte 20 Bewohner in Sicherheit. Zehn Erwachsene und zwei Kinder mussten medizinisch behandelt werden. Weitere Einzelheiten waren zunächst noch nicht bekannt.

Wohnungsbrand in der Dresdner Friedrichstadt. Bildrechte: MDR/xcitePRESS

Zu einem weiteren Brand kam es im Dresdner Stadtteil Friedrichstadt. Hier brach das Feuer in einer Wohnung in der zehnten Etage eines Plattenbaus aus. Zwei Bewohner mussten mit Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Die Wohnung ist unbewohnbar. Die unter der Brandwohnung liegende Wohnung ist ebenfalls nicht mehr bewohnbar. Deren Bewohner kamen in einer Notunterkunft unter.

Bei dem Feuer in der Gärtnerei sind offenbar Benzinkanister in Brand geraten. Bildrechte: MDR/Henry Gbureck

Auf dem Gelände einer Gärtnerei in Hoyerswerda hat es am Freitagabend einen Großbrand gegeben. Nach Angaben eines MDR-Reporters wurde die Feuerwehr gegen 20.15 Uhr alarmiert. Begeleitet von heftigen Expolsionen war weithin eine riesige Rauchsäule sichtbar, die vom Gelände der Firma Tannen Schmidt emporstieg. Auf dem Gelände selbst war erkenbar, dass mindestens zwei, etwa 50 Meter weit auseinander liegende Gebäude, in Vollbrand standen. Ob Personen dabei zu Schaden kamen, ist bislang nicht bekannt.



Dem Reporter zufolge behinderten zahlreiche Schaulustige die Löscharbeiten. Die Feuerwehr habe die Passanten anschreien müssen, um überhaupt ihre Schläuche auslegen zu können. Die Rauchsäulen waren weithin zu sehen. Bildrechte: MDR/Henry Gbureck

Weitere Informationen folgen.