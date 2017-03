Eine alte Stuhlfabrik in Geringswalde ist am frühen Dienstagmorgen in Flammen aufgegangen. Wie die Geringswalder Ortsfeuerwehr MDR mitteilte, wurde kurz nach drei Uhr der Brand des Gebäudes an der Bahnhofstraße gemeldet. "Bis etwa 10 Uhr haben insgesamt 60 Kameraden der Feuerwehren aus Geringswalde und Waldheim den Brand gelöscht", sagte der Oberwehrleiter Uwe Lübke. Jetzt müsse kontrolliert werden, ob es noch versteckte Brandnester gebe. Das Gebäude brannte vollständig aus. Brandursachenermittler der Polizei haben die Untersuchungen aufgenommen.