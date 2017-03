Bildrechte: MDR/Monika Tauber

In einer Textilveredlungsfirma in Frankenberg ist in der Nacht zum Donnerstag ein Feuer ausgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war es in einer zweistöckigen Produktionshalle kurz nach Mitternacht zu einer Verpuffung und später zu einer Explosion gekommen. Die 18 anwesenden Beschäftigten konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, sagte ein Polizeisprecher. Die Flammen schlugen auf das gesamte Objekt und das Verwaltungsgebäude über. Laut einem Sprecher der Feuerwehr sind mehrere Wehren mit einem Großaufgebot von über 100 Kameraden im Einsatz. Zur Schadenshöhe könnten noch keine Angaben gemacht werden. Wie die Polizei am Nachmittag mitteilte, ist ein Feuerwehrmann während der Arbeiten leicht verletzt worden.

Bislang keine Schäden für Umgebung

Trotz der vielen Chemikalien in den Produktionshallen konnten in der Umgebung keinerlei Schadstoffwerte gemessen werden. Bildrechte: MDR/Monika Tauber Eigenen Angaben zufolge bedruckt, färbt und veredelt die Textilfirma Stoffe für Mode, Heimtextilien und Technische Anwendungen. Die Feuerwehr führte noch in der Brandnacht Messungen durch. Bislang seien in angrenzenden Stadtgebieten keine erhöhten Schadstoffwerte festgestellt worden, so ein Polizeisprecher. Die Evakuierung umliegender Wohnhäuser sei nicht notwendig gewesen. Allerdings bleibe die Frankenberger Straße im Ortsteil Mühlbach, zwischen der B180 und der Straße am Mühlberg voll gesperrt, so die Polizei.

Löscharbeiten schwierig

Die Feuerwehrleute sind auf einen langwierigen Löscheinsatz eingerichtet. Bildrechte: MDR/Monika Tauber Am frühen Nachmittag mussten die meisten Feuerwehrleute ausgetauscht werden, denn sie waren schon mehr als zwölf Stunden im Dienst. Der halbe Landkreis sei aktiviert worden, allein vier Drehleitern seien im Einsatz gewesen, sagt Tino Hocke von der Feuerwehr Frankenberg. Er ging zunächst davon aus, dass die Löscharbeiten wohl auch noch Freitag andauern werden. Das Hauptproblem war, dass die Einsatzkräfte nicht richtig an die Glutnester und Brandherde im Inneren herangekommen sind. Deswegen hat eine herbeigerufene Abrissfirma mit einem Bagger Teile des Gebäudes einreißen müssen. Das Technische Hilfswerk ist seit dem Nachmittag ebenfalls zur Stelle und hat unter anderem bei den Abrissarbeiten geholfen.



Bis späten Nachmittag konnte das Feuer fast komplett gelöscht werden. Über Nacht soll nur noch eine Brandwache vor Ort sein, hieß es. Am Freitagmorgen werden die Brandursachenermittler ihre Arbeit aufnehmen.

200 Arbeitsplätze betroffen

Mitinhaberin Ingeborg Neumann möchte den Standort nicht aufgeben. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK An diesem Standort in der Fabrik in Frankenberg arbeiten 200 Mitarbeiter. Auch Mitinhaberin Ingeborg Neumann ist geschockt. Doch sie ist zuversichtlich, dass es hier am Standort weitergehen kann. Es gebe Teile des Betriebes, die nicht zerstört seien, da hätten die Brandwände gehalten. Wenn derzeit die Leitungen für Wasser und Dampf schnell wieder angeschlossen würden, dann könnte ein Teil der Produktion vielleicht kommende Woche wieder aufgenommen werden, sagte sie im Interview mit dem MDR. Am Montag soll es eine Betriebsversammlung geben.

"Es gibt auch Teile, die nicht betroffen sind", sagt Ingeborg Neumann. Bildrechte: MDR/Monika Tauber Neumann ist froh über die große Anteilnahme und Hilfsbereitschaft. "Es rufen Kunden und Lieferanten an, jeder ist bereit zu helfen, das ist wirklich großartig. Das ist eine gute Basis, um wieder von vorne anzufangen." Es hätten auch Unternehmen angeboten, einen Teil der Mitarbeiter für eine Übergangszeit zu übernehmen. Das sei wichtig, weil sie die Fachleute halten wolle. Und selbstverständlich auch den Standort, der für die Unternehmensgruppe ein sehr wichtiger sei, so Neumann.

