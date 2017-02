In Coswig im Landkreis Meißen ist das Vereinsheim eines Sportvereins bei einem Brand zerstört worden. Nach Angaben der Polizei beläuft sich der entstandene Schaden auf 500.000 Euro. Das Feuer war in der Nacht zum Freitag im Ortsteil Sörnewitz ausgebrochen. Die Polizei vermutet, dass der Brand möglicherweise nach einem Einbruch gelegt wurde. Verletzt wurde niemand.

Nach Angaben der Polizei hat es in Coswig seit November 2016 dreimal gebrannt. Ein Zusammenhang zwischen den einzelnen Bränden sei zwar möglich, gegenwärtig gebe es jedoch keine Hinweise darauf, so ein Sprecher der Polizei. "Dazu sind die Brände in einem ehemaligen Fischhandel und einem Einfamilienhaus zu unterschiedlich." In zwei Fällen geht die Polizei von Brandstiftung aus, konnte bislang aber keine Tatverdächtigen ermitteln. Die Brandursache im Vereinsheim steht noch nicht fest und wird derzeit von der Kriminalpolizei ermittelt.