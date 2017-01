Der Brandanschlag auf das Gebäude der Arbeitsagentur und des Jobcenters in Leipzig in der Silvesternacht war schwerwiegender als bisher angenommen. Wie das Jobcenter am Mittwoch mitteilte, mussten neben den direkt von dem Feuer beschädigten 20 Räumen weitere 66 Zimmer gesperrt werden. Betroffen sind Büros sowie Archiv- und Sozialräume.