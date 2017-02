Die Berufungsverhandlung gegen zwei Männer wegen eines Brandanschlages auf das Löbauer Asylbewerberheim ist am Donnerstag nach wenigen Stunden ausgesetzt worden. Wie das Landgericht mitteilte, hat die zuständige Kammer ein forensisch-psychiatrisches Gutachten in Auftrag gegeben. Ein Experte soll prüfen, ob die beiden Angeklagten übermäßig Alkohol und Drogen konsumieren. In der Berufungsverhandlung hatten die beiden Männer angegeben, erhebliche Mengen zu sich genommen zu haben. Wann der Prozess fortgesetzt wird, ist offen.