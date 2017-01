In Sachsen haben am Wochenende mehrere Brandstifter ihr Unwesen getrieben. In Plauen musste die Feuerwehr in der Nacht zum Sonntag gleich mehrmals ausrücken. Wie die Polizei mitteilte, brannten innerhalb kürzester Zeit in der Keplerstraße und am Rosa-Luxemburg-Platz insgesamt drei Papiercontainer vollständig ab. Ein Kleidercontainer sei außerdem beschädigt worden. Da an den Tatorten Reste von Feuerwerkskörpern gefunden wurden, geht die Polizei von Brandstiftung aus. Der Schaden liegt den Angaben zufolge bei 1.200 Euro. In Freiberg wurde die Feuerwehr am Samstagmorgen ebenfalls zu einem Containerbrand gerufen.

Mehrere Brände in Dresden

Im Dresdner Stadtteil Friedrichstadt kam es am Sonnabend zu einem Feuer im Führerhaus eines Betonlasters, der in einer Lagerhalle abgestellt war. Ein daneben abgestellter Lkw wurde nach Angaben der Polizei durch die Flammen stark beschädigt. Fünf weitere Fahrzeuge seien stark verrußt worden. Die Beamten gehen von Brandstiftung aus. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch unklar.

Ein in Dresden-Zschertnitz abgestellter Motorroller ist ebenfalls am Sonnabend angezündet worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Roller komplett zerstört, ein parkendes Auto zudem beschädigt. Die Polizei beziffert den Schaden auf 3.000 Euro. Am gleichen Abend ging ein weiteres Fahrtzeug am Zelleschen Weg in der Dresdner Südvorstadt in Flammen auf. Zur Brandursache und der Schadenshöhe konnte die Polizei bislang keine Angaben machen.

Feuerteufel auch in Glauchau unterwegs

In Glauchau hatten Unbekannte bereits am Freitagabend ein Auto in Brand gesteckt. Das Feuer zerstörte den kompletten Frontbereich, der Schaden wurde auf 5.000 Euro beziffert. Nach Angaben der Polizei stand der Wagen in einer Parkbucht an der Grundstraße. Die Besitzerin hatte das Feuer am Abend bemerkt und die Polizei gerufen.