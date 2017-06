Ein 41 Jahre alter Taxifahrer ist am Wochenende in Riesa Opfer eines brutalen Überfalls geworden. Wie die Dresdner Polizeidirektion am Pfingstmontag mitteilte, war er in der Nacht zum Samstag telefonisch zu einem Ort gerufen worden. Als er eintraf, schlug ein Unbekannter mit einem vollen Bierglas auf die Frontscheibe ein und traktierte dann den Fahrer mit Schlägen und Tritten. Zudem warf er das Bierglas nach ihm. Der Taxifahrer wurde leicht verletzt. Der Täter konnte mit dem Handy des Fahrers flüchten.