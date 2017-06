Dresden: Bürgerbühne zeigt Handke-Stück am Pegida-Hotspot

Stichwort: Bürgerbühne Dresden Dass Bürger der Stadt auf der Bühne stehen und ihr eigenes Leben verhandeln, hat in Dresden inzwischen fast Tradition.

2009 wurde dort erstmals unter dem Dach eines Staatstheaters überhaupt eine Bürgerbühne eingerichtet. Seither lädt sie alle Bürger ein: "Führt Euch auf!" Regisseurin Miriam Tscholl initiierte sie. Mehr als 2.000 Dresdner machten schon mit. Wichtige Pioniere der Bürgerbühnen waren Christoph Schlingensief, die Künstlergruppe "Rimini Protokoll" und Volker Lösch, der mehrfach in Dresden mit einem Bürgerchor aus Laien inszenierte. So sorgten seine "Weber" 2004 mit einem großen "Chor der Arbeitslosen" für Wirbel. Die Bürgerbühne startete dann Projekte wie "Meine Akte und ich", wo Spitzel und Bespitzelte gemeinsam auf der Bühne standen, ließ Männer ab 40 über ihre Midlifecrisis berichten und Dynamo-Fans über ihre Liebe zum Club. Seit September 2015 betreibt das Theater auch ein "Montagscafe" als Begegnungsort für Flüchtlinge und Dresdner.



Bürgerbühne-Modelle gibt es inzwischen im In- und Ausland, unter anderem in Mannheim, Karlsruhe, Braunschweig und Salzburg.



An der Bürgerbühne inszenierte Uli Jäckle, der für seine großen Landschaftstheaterprojekte bekannt ist, bisher u. a. "Der Fall aus dem All" und "Wildnis" mit jeweils 60 Leuten aus der Sächsischen Schweiz.