Der Weißwasseraner Oberbürgermeister Torsten Pötzsch kandidiert erneut. Der 46-Jährige ist seit 2010 im Amt und vertritt die Wählervereinigung "Klartext". Sein Gegenkandidat ist gleichzeitig Kollege im Rathaus: Stadtkämmerer Rico Jung. Der 51-Jährige tritt als freier Kandidat an.

Für das Ehrenamt in Trebendorf bewerben sich Waldemar Locke von der CDU sowie die stellvertretende Bürgermeisterin Ariane Kraink. Sie ist Kandidatin der Wählervereinigung "Wir für Trebendorf". Amtsinhaberin Kerstin Antonius steht nach sieben Jahren nicht mehr zur Wahl.

In Rietschen ist der parteilose Amtsinhaber Ralf Brehmer der einzige Bewerber. Der 49-Jährige ist seit sieben Jahren im Amt und war zuvor Bauamtsleiter in der Gemeindeverwaltung Rietschen.

In Rammenau gibt mit Hiltrud Snelinski eine der dienstältesten Bürgermeisterinnen ihr Amt auf. Sie geht nach über 30 Jahren in den Ruhestand. Um ihre Nachfolge bewerben sich Jana Simmert und Andreas Langhammer. Simmert tritt für die Wählervereinigung "Vereine für Rammenau" an, Langhammer für die "Initiative für Rammenau".

In Frankenthal sind zwei Kandidaten zugelassen. Die Rechtsanwältin Janine Bansner wird von der CDU unterstützt, Katilyn Lippl von der SPD. Die bisherige Bürgermeisterin Kerstin Otto gibt ihr Amt aus persönlichen und beruflichen Gründen vorzeitig ab.

Die Geschicke von Schönteichen will Amtsinhaber Maik Weise von der CDU auch in den nächsten Jahren leiten. Neben ihm kandidieren die Einzelbewerber Albrecht Richter und Elke Altmann. Die Einwohner stimmen am 24. September mit einem Bürgerentscheid auch darüber ab, ob die Gemeinde eigenständig bleibt oder sich mit der Nachbarstadt Kamenz zusammenschließt.

Wer tritt in Ebersbach in die Fußstapfen der langjährigen Bürgermeisterin Margot Fehrmann, die nicht wieder kandidiert? Sechs Bewerber empfehlen sich: Falk Hentschel von der CDU und Roland Drobisch von der Freien Wählergemeinschaft. Beide sind bereits im Gemeinderat in Ebersbach aktiv. Die FDP schickt René Müller ins Rennen, die AfD Christian Reck. Außerdem treten die beiden Einzelkandidaten Simone Müller und Mirko Stelzner an.

Zwei Kandidaten möchten in Gersdorf Nachfolger von Amtsinhaber Wolfgang Streubel werden, der in Ruhestand geht. Die Kommunale Wählergemeinschaft schickt den langjährigen Gemeinderat Steffen Kretzschmar ins Rennen. Sein Gegenspieler ist Erik Seidel, ebenfalls Gemeinderat. Er tritt als Einzelkandidat an.

In Langenweißbach ist Amtsinhaber Jens Wächtler von der Unabhängigen Wählergemeinschaft der einzige Kandidat. Er war vor sieben Jahren erstmals zum ehrenamtlichen Bürgermeister gewählt worden.

Lange sah es so aus, als würde der Stimmzettel in Theuma leer bleiben. Nachdem Bürgermeister Lothar Schwarzbier im Juni aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten war, führte Ulrich Sörgel die Amtsgeschäfte. Er kandidiert als einziger Bewerber.

