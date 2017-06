Aus dem neuen Bund-Länder-Finanzpakt erhofft sich Sachsen für das Jahr 2020 Einnahmen von rund 800 Millionen Euro. Der am Donnerstag im Bundestag beschlossene Finanzpakt löst den Länderfinanzausgleich und den Solidarpakt II ab. Am Freitag muss der Bundesrat noch darüber abstimmen, seine Zustimmung gilt als sicher. Der Ausgleich zwischen stärkeren und schwächeren Ländern soll dann zurückgenommen werden. Stattdessen wird ihre unterschiedliche Finanzkraft bei der Verteilung der Umsatzsteuer ausgeglichen. Eine spezielle Ost-Förderung entfällt.

Dafür springt künftig der Bund ein: Er wird den Ländern von 2020 an jährlich 9,75 Milliarden Euro zahlen - Tendenz steigend. Berlin bekommt im Gegenzug mehr Eingriffsrechte - etwa bei Fernstraßen, in der Steuerverwaltung und bei Investitionen in Schulen. Die neuen Regelungen sollen mindestens bis 2030 gelten.