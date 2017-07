Eigentlich sollte Bundesjustizminister Heiko Maas am Montag im Hörsaalzentrum der Technischen Universität Dresden über "Fake News und Hate Speech im Social Web – was der Staat dagegen tun kann und muss" sprechen. Doch daraus wird nichts. Die TU hat den Vortrag in die Ballsportarena am Rande der Altstadt verlegt. Störer haben sich angekündigt und die Uni mitten in der Prüfungszeit in Alarmbereitschaft versetzt. "Als Rektor der TU Dresden trage ich die Verantwortung für rund 35.000 Studierende, von denen zahlreiche am Montagnachmittag ihre Prüfungen schreiben werden", sagte Professor Hans Müller-Steinhagen am Freitag nach der Entscheidung für die Verlegung in die Sporthalle.