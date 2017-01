"Für den Moment bin ich erstmal sehr enttäuscht. Wir kämpfen ja nun schon über 20 Jahre." Der 73-jährige Werner Friedrich hatte im Braunkohlewerk Espenhain gearbeitet. Die Debatte im Bundestag verfolgte er im Fernsehen. Sein Fazit: Die Diskussion ging vollkommen am Thema vorbei.



Klaus-Dieter Wolf, ebenfalls ein ehemaliger Bergmann, sagte nach der Bundestagssitzung, die Bergleute würden sich nun auf den Rechtsweg konzentrieren. "Wir müssen jetzt juristisch noch aktiver werden und die Fehlleistung des Bundesministeriums für Arbeit klarer herausstellen", so Wolf im Gespräch mit dem MDR. Zwei Gerichtsprozesse liefen derzeit am Landessozialgericht in Chemnitz und in Thüringen. Auch beim Bundesverfassungsgericht liege eine Klage vor.

Ich hoffe, dass wir endlich mal zu unserem Recht kommen. Werner Friedrich, ehemaliger Bergmann

Forderung nach Härtefallfond

Auch Sachsens Staatsministerin für Gleichstellung und Integration, Petra Köpping, verfolgte das Geschehen in Berlin. Sie erklärte im Anschluss: "Der Antrag der Linken ist leider nicht geeignet gewesen, den Betroffenen zu helfen. Er geht völlig am Thema vorbei. Die Linke fordert, dass die Bergleute der DDR-Braunkohleveredlung künftig nach Erreichen des 60. Lebensjahres vorzeitig und abschlagsfrei in Rente gehen können. Aber die betreffenden Bergleute sind im Schnitt bereits 75 Jahre alt und seit langem in Rente."



Köpping hatte sich immer wieder für die Bergleute eingesetzt und will dies auch weiterhin tun: "Ich schließe mich der Einschätzung der SPD-Bundestagsfraktion an, dass es einer politischen Klärung bedarf und unterstütze deshalb die Forderung nach einem Härtefallfond. Die fehlende Regelung zur Betriebsrente der Bergleute ist eine demütigende Nachwende-Ungerechtigkeit, die dringend beseitigt werden muss", so die Ministerin.

Antrag abgelehnt

Der Bundestag hatte am Donnerstag über die Anerkennung der Rentenansprüche aus DDR-Beschäftigungszeiten debattiert. Dabei ging es auch um die Rentenansprüche der Bergleute aus der DDR-Braunkohleveredlung Espenhain. SPD-Bundestagsabgeordnete Daniela Kolbe hielt eine emotionale Rede über die Arbeitsbedingungen der Bergleute und appellierte daran, sich "diese Gruppen noch einmal vorzunehmen und nach einer Lösung zu suchen." Allerdings plädierte auch Kolbe dafür, den Antrag der Linken abzulehnen.

So wurde dann auch mit 446 Stimmen der Beschlussempfehlung des Ausschusses zugestimmt. Das heißt, der Antrag der Linken wurde abgelehnt, da CDU und SPD mehrheitlich gegen ihn stimmten. Bereits in der Sitzung des Ausschusses für Arbeit und Soziales am 14. Dezember 2016 war der Antrag vorberaten und im Bericht die Ablehnung empfohlen worden.

Leistungen der Bergleute negiert