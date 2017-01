Die Friedensmission MINUSMA, an der über 50 Nationen beteiligt sind, besteht seit 2013. Sie gilt aufgrund der aktuellen Sicherheitslage als derzeit gefährlichste Mission der Vereinten Nationen. Kommandeur Christian Rüther erklärte am Freitag: "Der Einsatz, der vor uns liegt, ist ein sehr fordernder Einsatz, in extremen klimatischen Verhältnissen, mit einem hohen Gewaltpotenzial." Rüther sei zuversichtlich, dass die Soldaten diesen Einsatz erfolgreich bestehen würden. Ein Großteil der Soldaten sei bereits erfahren durch den Einsatz in Afghanistan. Derzeit sind rund 600 deutsche Soldatinnen und Soldaten bei MINUSMA im Einsatz.