Die Polizei und die Stadt Dresden ziehen ein positives Fazit vom Stadtteilfest "Bunte Republik Neustadt". Nur vereinzelt sei es zu typischen Vorkommnissen am Rande derartiger Großveranstaltungen gekommen, teilte die Polizeidirektion Dresden am Sonntagnachmittag mit.

Zwei Männer kamen am Sonnabend vorübergehend in Polizeigewahrsam, weil sie auf dem Festgelände randalierten. Sie hatten unter anderem ein Moped am Bischofsweg beschädigt. Gegen einen 19-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet. Er hatte mehrfach den Hitlergruß gezeigt. In der Görlitzer Straße trafen Polizeibeamte einen 37-jährigen Mann, der einen sogenannten Hirschfänger und ein Jagdmesser bei sich hatte. Gegen ihn wird wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.