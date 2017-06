Ärger und Verunsicherung hinter den Kulissen

"Wir kennen weder die Zahl der Anmeldungen noch Ablehnungen", sagte BRN-Konzept-Verfasser Magnus Hecht am Mittwoch. "Doch hinter den Kulissen gab es sehr viel Verunsicherung und Verärgerung." Problematisch seien besonders "die Kürze der Zeit und die Form der Absagen" gewesen. Weil die Genehmigungsverfahren vom Ordnungsamt in die Hände des Straßen- und Tiefbauamtes gewandert sind, habe es viele Reibungsverluste gegeben. "Das neue Sicherheitskonzept hatte sich bewährt. Es ist unverständlich, dass man jetzt noch einmal nachjustieren möchte." Hecht versteht nicht, warum die Anträge für die BRN nicht wie bisher genehmigt wurden. "Die Mitarbeiter im Ordnungsamt waren eingearbeitet und haben viele Entscheidungen nach langjährigen Erfahrungen mit viel Augenmaß getroffen", erklärte auch Ulla Wacker von der Schwafelrunde - dem Organisationskomitee des Stadtteilfestes. "Das Wissen wurde an das Straßen- und Tiefbauamt nicht weitergegeben." Das Fest zieht jedes Jahr Tausende Besucher an. Bildrechte: MDR/Diana Köhler

Optimismus am Mittwochmorgen

Nachdem die Laune Anfang der Woche in den Keller sank, zeigten sich die Mitglieder der Schwafelrunde am Mittwoch wieder etwas optimistisch. "Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain hat die Angelegenheit zur Chefsache gemacht", erklärte Hecht. "Durch seinen unermüdlichen Einsatz entspannte sich die Situation in den vergangenen 24 Stunden entscheidend." In der Zwischenzeit klingelten pausenlos Handys, wurde um Freisitze gefeilscht und Bühnengrößen austariert.

Erleichterung am Abend

Dresdens Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain Bildrechte: MDR/Karsten Wolf Die gute Nachricht trifft schließlich am Abend ein. "Für einen guten Teil der Anträge haben wir nach nochmaliger Prüfung eine Lösung gefunden, die Sondernutzungserlaubnis zu erteilen", erklärte Bürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain. Das gelte vor allem für nicht-kommerzielle Angebote von Anwohnern. Zudem seien die Bühnen an "Franks Bar" und "Boys Bar 2" sowie am "Blondes" in der Louisenstraße nachträglich erlaubt worden. Der Verein Kultur 2000 e.V. übernehme am Martin-Luther-Platz die Rolle eines örtlichen Koordinators und integriere damit die einzelnen Stände. "Damit entfallen die Sondernutzungserlaubnisse für alle Anlieger mit eigenem Angebot", sagte Schmidt-Lamontain.

Keine Stände an den Kreuzungen

Um eine Massenpanik zu vermeiden, müssen sämtliche Kreuzungsbereiche auf dem Festgelände frei bleiben. Das Sicherheitskonzept erlaube hier keine Ausnahmen, heißt es in der Erklärung der Stadt. Zudem müssten die Rettungswege für Feuerwehr und Krankenwagen freigehalten werden. Insgesamt genehmigte die Stadt 190 von 330 Anträgen. Hauptgrund der Ablehnungen seien neben reduzierten Standflächen durch Bauarbeiten Doppelbesetzungen gewesen. Zudem seien viele Anträge von Gewerbetreibenden und Anwohnern eingereicht worden, die nicht aus dem Festgebiet stammten. "Der besondere Charme dieses Stadtteilfests liegt darin, dass sich neben kommerziellen Veranstaltern etliche Privatinitiativen ohne kommerzielle Interessen einreihen", sagte Schmidt-Lamontain. "Dieses bürgerschaftliche Engagement wollen wir unterstützen. Die vielen - zum Teil konkurrierenden - Einzelanmeldungen stellen dabei eine besondere Herausforderung dar." Der Baubürgermeister hofft für das nächste Jahr auf weitere Insellösungen wie auf dem Martin-Luther-Platz. Zudem will er das Anmeldeprozedere überprüfen. Aus Sicherheitsgründen müssen Kreuzungen frei bleiben. Bildrechte: MDR/Diana Köhler

BRN-Satzung und Studie über das Stadtteilfest

Lehren aus dem Vergabechaos will auch die Schwafelrunde ziehen. "Wir denken über einen BRN-Beirat, die Einrichtung eines BRN-Büros und eine BRN-Satzung nach", sagte Hecht. Zudem würde von Studierenden der Hochschule Zittau/Görlitz unter der Leitung von Professor Matthias Munkwitz eine Studie erstellt. Sie soll Auskunft darüber geben, wie das legendäre Stadtfest in Zukunft strukturiert und organisiert sein könnte. Noch vor Weihnachten erwarten die Organisatoren die Ergebnisse. Diese sollen bereits in die nächste Planung einfließen.

