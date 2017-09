Burkhard Jung: Die Aufgabe der Landesregierung besteht darin, nach klaren Kriterien Ausgleich zwischen Stadt und Land stattfinden zu lassen und so gleichwertige Lebensverhältnisse zu garantieren. Das ist ganz schwierig und eine hohe Kunst, das weiß ich. Man kann durch Investitions-Initiativen Chancen für Regionen gezielt fördern. Da muss man genau hinsehen und überlegen, welche Branchen gezielt zu päppeln sind. So hätte man bestimmte Tendenzen aufhalten können. Ich nenne mal paar Stichworte. Zum Beispiel die Entvölkerung ländlicher Gebiete oder die fehlende Breitbandversorgung. Das sind schwierige Aufgaben, die nicht gut in Sachsen gelöst werden. Mit Infrastruktur-Investitionen kann man viel bewirken. Nehmen wir das Thema S-Bahnnetz. Da ist es gelungen, Entwicklungen zu befördern. Der City-Tunnel in Leipzig war heiß umstritten. Nun sehen wir, dass alle Gemeinden, die an der S-Bahn-Strecke liegen, wachsen. Das gilt für Delitzsch, Schkeuditz, Wurzen. Aber es gäbe so viel mehr durch Infrastrukturmaßnahmen zu steuern. Die Elektrifizierung der Bahnstrecke Chemnitz Richtung Bayern hätte kommen müssen. Warum geschieht der Ausbau der Bahnstrecke Dresden-Berlin nicht?