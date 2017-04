Umstrittene Kunst Neumarkt-Busse ziehen nach Berlin

Das Dresdner Bus-"Monument" zieht weiter nach Berlin. Nach Angaben des Kunsthauses Dresden wird das temporäre Kunstwerk des deutsch-syrischen Künstlers Manaf Halbouni auf dem Dresdner Neumarkt abgebaut und nach Berlin gebracht. Das Maxim-Gorki-Theater möchte das Werk als Leihgabe bei einer Kunstschau, dem Herbstsalon, im November zeigen. Über einen genauen Standort für die drei hochkant stehenden ausrangierten Linienbusse hat das Theater noch nicht entschieden. In Dresden werden die Busse schon am kommenden Dienstag abgebaut. Bis zum Wiederaufbau sollen die Busse in Berlin zwischengelagert werden.

Die ausrangierten Busse erinnern an eine Barrikade in der syrischen Stadt Aleppo. Die Verbindung des Kriegs im Nahen Osten mit der Zerstörung Dresdens im Zweiten Weltkrieg hatte anfangs für heftigen Protest gesorgt. Demonstranten störten die Eröffnungsfeier lautstark. Zum Ende der Ausstellung lädt das Kunsthaus am Sonntag um 18 Uhr in den Lichthof des Verkehrsmuseums zum Bürgerforum ein. Unter dem Titel "Monument - was bleibt, was folgt?" werden dazu unter anderen OB Dirk Hilbert, Brita Hagi Hasan, ehemaliger Vorsitzender des gewählten Rates von Ost-Aleppo, und die Intendantin des Gorki Theaters Shermin Langhoff erwartet.