Im Prozess um einen tödlichen Busunfall bei Erfurt hat ein Experte einen technischen Defekt am Bus ausgeschlossen. Bei seinen Untersuchungen am Unfallfahrzeug habe er nichts Auffälliges feststellen können, sagte der als Zeuge gehörte Kraftfahrzeugmechatroniker am Amtsgericht Weimar. Angeklagt ist der Busfahrer aus Österreich.