Bei einem Busunfall in Oberwiesenthal sind vier Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kam der Bus am Sonnabendnachmittag in der Innenstadt rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Unter den Opfern ist auch der 58 Jahre alte Fahrer des Busses, er wurde schwer verletzt. Die anderen 46 Businsassen, die unverletzt blieben, wurden in ein Hotel gebracht. Die Mitglieder eines Feuerwehrvereins waren mit einem Busunternehmen aus dem Raum Greiz unterwegs. Die Untersuchungen zur Unfallursache dauern an. Möglicherweise habe der Fahrer plötzlich gesundheitliche Probleme gehabt, hieß es.