Schwerkranke Menschen können Cannabis auf Kosten der Krankenkasse legal als Medikament bekommen. Seit drei Monaten gilt das neue Gesetz. Sachsens Mediziner machen davon bisher kaum Gebrauch. Der Vizepräsident der Sächsischen Apothekerkammer, Göran Donner, sagte MDR SACHSEN: "Die Anwendung liegt in Sachsen weit unter dem Bundesdurchschnitt." Die Zahlen seien so niedrig, dass das Deutsche Arzneiprüfungsinstitut aus Datenschutzgründen auf eine Veröffentlichung verzichte. "Wir rechnen bis dato mit einer Anwendung im einstelligen Bereich", sagt Donner.

Bundesweit verordneten Ärzte allein im März auf 488 Rezeptformularen insgesamt 564 Cannabis-Zubereitungen oder Cannabis-Blüten in Rezepturen. Das ergab eine Analyse des Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA). In Sachsen scheint die Zurückhaltung groß. "Viele Ärzte haben Fragen", erklärt Erik Bodendieck, Präsident der Sächsischen Landesärztekammer (SLAEK). "Wir stehen noch ganz am Anfang", konstatiert Apotheker Donner. Sowohl Arzt als auch Apotheker sehen eine Reihe von Gründen als Ursache.

Problem Nr. 1 - die Diagnose

Das erste Problemfeld ist die Diagnose. Es gebe keine Vorgabe, wann Cannabis zu medizinischen Zwecken verschrieben werden dürfe, erklärt SLAEK-Präsident Bodendieck, der eine Hausarztpraxis in Wurzen betreibt. Der Gesetzgeber habe darauf verzichtet, einzelne Krankheitsdiagnosen aufzuführen.

Als etablierte Krankheitsdiagnosen gelten chronische Schmerzen, Spastik bei Multipler Sklerose, Appetitlosigkeit, Übelkeit und Erbrechen nach einer Chemotherapie und viele weitere. Cannabis soll jedoch auch bei Schlafstörungen helfen und Entzündungen der chronischen Darmerkrankung Morbus Crohn lindern.

Erik Bodendieck, Präsident der sächsischen Landesärztekammer Bildrechte: MDR/Johannes Schiller Mit der Diagnose geht für die Mediziner die Frage einher, wann sie Cannabis verordnen. Nur dann, wenn alles andere nicht mehr hilft? Ja, sagt Bodendieck: "Es müssen alle zur Verfügung stehenden Methoden ausgeschöpft sein." Nein, schreibt dagegen Professor Kirsten Müller-Vahl von der Medizinischen Hochschule Hannover im Ärzteblatt: "Cannabisblüten und -extrakte können immer verschrieben werden, wenn eine allgemein anerkannte, dem medizinischen Standard entsprechende Leistung im Einzelfall nicht zur Verfügung steht."

Hier scheint es verschiedene Auffassungen zwischen Medizinern zu geben. Dem Gesetz nach sollen Ärzte eigenverantwortlich entscheiden, ob eine Cannabis-Therapie sinnvoll ist, auch wenn im Einzelfall noch andere Behandlungsoptionen bestehen." Die Patienten müssen also nicht "austherapiert" sein. Das Gesetz wurde übrigens einstimmig von allen Parteien beschlossen. Hilfe bei offenen Fragen hat Sachsens Ärztekammer-Chef Bodendieck bislang nicht bekommen.

Wir warten immer noch auf Antwort. Erik Bodendieck Präsident der Sächsischen Landesärztekammer

Problem Nr. 2 - die Dosierung

Sind die ersten Fragen um die Diagnose geklärt, drängen sich bei Medizinern und Apothekern die nächsten Aspekte mit Fragezeichen auf. Wie sollen die Blüten genau dosiert werden? "Die Dosis macht das Gift", hat der Schweizer Arzt Paracelsus einmal geschrieben. Genau deswegen gehört die präzise Abwägung von Wirkstoffen zur Kernkompetenz der Pharmazeuten. "Es ist zu bezweifeln, dass eine genaue Dosierung möglich ist", erklärt der sächsische Ärztevertreter Bodendieck.

Göran Donner, Vizepräsident der Sächsischen Apothekerkammer Bildrechte: SLAK Apotheker-Vize-Chef Donner erklärt: "Pflanzen - also Phytopharmaka - bewegen sich immer in einem Wirkspektrum". Trotzdem könnten auch pflanzliche Produkte gut standardisiert werden. Ein gutes Beispiel sei das Ginkgo-Extrakt, dessen Wirkung und Anwendung gut erforscht sei. "Bei Cannabis stehen wir hier am Anfang." Eine Begleiterhebung des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte soll hier wissenschaftliche Erkenntnisse nachliefern, auch das wurde im neuen Cannabisgesetz beschlossen.

Doch wie sollen die Kranken das Cannabis nun eigentlich aufnehmen? Kiffen wie die Hippies? Kekse backen wie die Drogen-Oma "Paulette" in der bekannten gleichnamigen Komödie? Cannabisblüten seien in unverarbeitetem Zustand nicht korrekt zu dosieren, heißt es vom Bundesverband der Apotheker. Er empfiehlt den Apothekern die Blüten zu mahlen und als Pulver genau dosiert an die Patienten abzugeben. "Patienten können Cannabis auch als Tee trinken oder inhalieren", erklärt Apotheker Donner. Dies müsse der Arzt entscheiden.

Kiffen allerdings - da sind sich Ärzte und Apotheker einig - eignet sich nicht zur Therapie.

Auch Andreas Kiefer hält Cannabis als Mittel zur Schmerzlinderung für legitim. Auf die Umsetzung komme es an. Bildrechte: ABDA Das Rauchen von Cannabis zusammen mit Tabak als Joint, die Teezubereitung mit fetthaltigen Flüssigkeiten wie Sahne oder das Einbacken in Kekse sind für medizinische Zwecke völlig ungeeignet, da die Dosis nicht reproduzierbar wäre. Andreas Kiefer Präsident der Bundesapothekerkammer

Problem Nr. 3 - die Bürokratie

Als drittes Problem gilt die Bürokratie. Um Rezepte einzulösen, müssen die Patienten einen Antrag bei ihrer Krankenkasse stellen. "Wie soll das ohne medizinische Grundkenntnisse gelingen", fragt SLAEK-Präsident Bodendieck. Derzeit werde eine Richtlinie mit Hilfestellungen für Sachsens Ärzte erarbeitet – zur Verordnung, Indikation und zum Antragsverfahren der Patienten. Die Genehmigung der Kassen gelte nach derzeitigem Stand jedoch nur für eine Blütensorte. Bei einem Blütenwechsel, "was ja schnell möglich ist", müsse ein neuer Antrag gestellt werden. "Die bürokratischen Vorschriften stellen einen massiven Eingriff in die ärztliche Therapiefreiheit dar", sagte Bodendieck.

Über 150 Sachsen wollen Cannabis auf Rezept

Trotz aller Hürden scheint es dennoch einigen Sachsen gelungen zu sein, sich durch den Behördendschungel zu kämpfen. Nach Angaben der AOK Plus haben bei ihr 152 Menschen zumindest einen Antrag für ein Cannabis-Rezept gestellt. Die Krankenkasse hat in Sachsen über 2,2 Millionen Versicherte. In Thüringen sind 88 Anträge eingegangen, dort versichert die AOK über 940.000 Menschen. Innerhalb von fünf Wochen sollen die Anträge bewilligt sein, in der Palliativmedizin nach drei Tagen.

Balance zwischen Suchtmittel und Medikament

Von der Schmerztherapie mit Joint raten Ärzte und Apotheker ab. Bildrechte: Colourbox.de Sachsens Ärztekammerchef bleibt skeptisch. "Zum medizinischen Gebrauch von Cannabis habe ich nach wie vor meine Bedenken", sagte Bodendieck. Das negative Potenzial des Suchtmittels werde verharmlost. Gesundheitliche und gesamtgesellschaftlichen Folgen seien nachweisbar erheblich. "Ich konstatiere erneut, dass ausreichend potente Fertigarzneimittel zur Verfügung stehen."

Vize-Apotheker-Chef Göran Donner sieht die Angelegenheit hingegen weniger resolut: "Morphin ist der Klassiker beim Suchtmittelmissbrauch und gleichzeitig ein gängiges Arzneimittel zur Schmerzlinderung." Auch das Schlafmittel mit dem Wirkstoff Diazepam, bekannt als Valium, mache nach wenigen Wochen süchtig. Donner zeigte sich optimistisch.

Viele Prozesse müssen sich einspielen. Künftig werden wir mit Cannabis genauso umgehen wie mit Morphinen. Göran Donner Vizepräsident der Sächsischen Apothekerkammer