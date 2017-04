Noch ist der Hof der Krabatmühle leer und nur ein paar Besucher schauen sich an diesem kühlen Sonnabend das Gelände in Schwarzkollm an. Aber schon in zwei Monaten verwandelt sich hier alles in ein großes Open-Air-Theater. Dann drängeln sich an 15 Abenden um die 500 Zuschauer auf den Plätzen, um sich eine neue Geschichte um den Zauberer Krabat anzuschauen.

Von der Zuschauerin zur Statistin

Jeannine Giebner wird in diesem Jahr zum ersten Mal nicht mit im Publikum sein. Sie wollte selbst auf der Bühne stehen und hat sich deshalb um eine Statistenrolle beworben. Die Idee dazu kam eigentlich von zwei Freundinnen, die schon seit ein paar Jahren mitspielen, erzählt die 47-Jährige. "Sie konnten sich gut vorstellen, dass das passt." Also meldete sich Jeannine Giebner zum Casting an. Mit ihr bewarben sich eine Handvoll weiterer Interessenten um eine Rolle im neuen Krabat-Stück. Und sie werden wohl alle genommen, denn das Team um den künstlerischen Leiter Alexander Siebecke ist immer wieder auf der Suche nach Nachwuchs für die Krabat-Familie. "In unserem Pool an Laienschauspielern, der uns wirklich schon seit Jahren begleitet, sind auch sehr viele ältere Herrschaften. Da brauchen wir auch mal neue Leute."