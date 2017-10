Nach der Wahlschlappe Sächsische Christdemokraten diskutieren neuen Kurs

Die sächsische CDU ist in einer Situation, in der sie noch nie war. Bei der Bundestagswahl hat eine andere Partei mehr Stimmen bekommen als sie. Das alleine wirft viele Fragen auf in einer Partei, die in Sachsen viele Jahre lang allein regiert hat. Dann hat auch noch der Partei – und Regierungschef Stanislaw Tillich seinen Rücktritt angekündigt. Die CDU muss sich in Sachsen also einen neuen Kurs geben. Darüber, wie dieser aussehen soll und wer ihn anführen soll, haben rund 200 Mandatsträger gestern abend in Dresden heiß diskutiert.