Schon kurz nach der Bundestagswahl forderten Christdemokraten aus Freiberg in einem Thesenpapier unter anderem den Rücktritt von Bundeskanzlerin Angela Merkel und einen sofortigen Aufnahmestopp von Flüchtlingen. Die CDU hatte in Sachsen nur 26,9 Prozent der Stimmen erreicht und war damit hinter die AfD gerutscht. Seither brodelt es in der sächsischen CDU. Auch dass der frühere CDU-Generalsekretär Michael Kretschmer Nachfolger von Ministerpräsident Tillich werden soll, sorgt teilweise für Unmut. Kretschmer hatte seinen Görlitzer Wahlkreis an die AfD verloren.