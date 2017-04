Für die Ausstattung des Fan-Geburtszimmers und der grafischen Gestaltung habe das Klinikum Chemnitz eine niedrige vierstellige Summe bezahlt, hieß es am Donnerstag. Kreißsäle in Fußballvereinsfarben gibt es unter anderem in Dortmund, Nürnberg, Berlin und Dresden. Bildrechte: MDR/Monika Tauber