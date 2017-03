Besorgt verweist die Stadt auch auf eine wiederholt von Anwohnern beklagte Geruchsbelästigung. "Es geht dabei nicht nur um das Vorliegen von Gerüchen an sich. Vielmehr gibt das damit erkennbare Entweichen von Gasen Anlass zur Sorge, da die Entstehung explosionsfähiger Gemische zu befürchten ist", so die Stadtverwaltung. Eine Umsiedelung der Fabrik, etwa in ein Gewerbegebiet, hält die Stadt wegen der hohen Hürden einer Neuzulassung der Chemieanlagen für nahezu unmöglich.

Bei der Explosion 2014 starb ein Arbeiter, Nachbarn der Fabrik sind besorgt. Bildrechte: MDR/Daniel Förster

Das Unternehmen Schill & Seilacher wollte sich zunächst auf MDR-Anfrage nicht äußern. Man diskutiere den Fall nicht, sagte ein Mitarbeiter am Telefon und legte auf. Tage später verschickte eine beauftragte Medienagentur doch ein Statement. Darin heißt es, man verstehe die Aufregung nicht. Die Bedenken der Stadt Pirna gegen den Wiederaufbau der Produktionsanlage P1 seien unbegreiflich, zumal an dem Standort seit 100 Jahren bisher gefahrlos gefertigt worden seien - vom Störfall 2014 abgesehen.



Das Unternehme erklärte, dass ein sicherheitstechnisches Gutachten von zwei unabhängigen Gutachtern verfasst worden sei und seit Anfang Januar dem Landratsamt Pirna vorliege. Die Unabhängigkeit der Gutachter wurde vom Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie eingehend geprüft und bestätigt.



Die P1-Anlage werde in "modernster Form" wiederaufgebaut und mit einer "ausgezeichneten Sicherheitstechnik "ausgestattet. Wörtlich heißt es: "ln der neuen Anlage ist ein Vorfall wie Anfang Dezember 2014 auszuschließen, da auf Rohstoffe und Reaktionen damaliger Prozesse verzichtet wird und die geplanten Prozesse in der P1-Anlage so gesteuert werden, dass sich zu keinem Zeitpunkt energetisches Potenzial aufbauen kann und somit das Zustandekommen einer gefährlichen Situation ausgeschlossen ist."



Im Falle eines Stromausfalls sei das Werk außerdem mit einer unabhängigen Stromversorgung ausgestattet, so dass die Anlage im Notfall völlig gefahrlos heruntergefahren werden könne, hieß es. Geruchsbelästigungen könnten "weitestgehend ausgeschlossen werden". Das Unternehmen beschäftigt in Pirna nach eigenen Angaben 160 Menschen.