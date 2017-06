Das Interesse am Spiel des Jahres ist erwartungsgemäß riesig. Seit der Auslosung zur 1. Runde des DFB-Pokals gingen unzählige Anfragen, Telefonate und Mails in der Geschäftsstelle als auch im CFC-Fanshop ein. Pressesprecherin Nicole Oeser bittet die Fans um Geduld: "Das ist noch gar nicht beschlossen, wie es die Tickets gibt, was sie kosten werden und welche Kontingente verteilt werden an Mitglieder, Fanclubs, Sponsoren. Das dauert einfach noch ein paar Tage. Wir werden rechtzeitig darüber informieren!"

Seit bekannt ist, dass der Chemnitzer FC gegen Bayern München spielt, wollen Fans an Tickets. Der Verkauf ist laut CFC aber noch nicht gestartet. Die Abstimmung zu den Modalitäten mit dem DFB und dem FC Bayern München dauere noch ein paar Tage. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK