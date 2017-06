Die Chemnitzer Stadträte haben bei der Stadtratssitzung am Mittwoch den Plänen der Verwaltung und des Chemnitzer Abfallwirtschaftsverbandes (AWVC) eine klare Absage zum Bau eines sogenannten Ersatzbrennstoffkraftwerkes erteilt. Gegen die dazu notwendige Änderung des Flächennutzungsplans stimmten 42 Abgeordnete. Es gab eine Stimme für den Antrag bei drei Enthaltungen. Die Fraktionen der Linken, von Bündnis 90/Die Grünen, der SPD, der CDU, von Pro Chemnitz und der AfD lehnten bereits in der Diskussion die Vorlage ab.



Im Vorfeld hatte der AWVC angekündigt, bei der notwendigen Neuausschreibung der Restmüllverwertung neben der Verbrennung in anderen Kraftwerken auch den Bau einer Anlage auf dem eigenen Gelände zu berücksichtigen.

Das löste heftige Kontroversen in der Bevölkerung aus. Eine eigens gegründete Bürgerininitative sammelte innerhalb von vier Wochen fast 6.000 Unterschriften gegen den Bau der Anlage, die Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig am Rande der Sitzung übergeben wurden.