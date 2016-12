Am Landgericht Chemnitz hat am Montag ein Prozess wegen versuchten Totschlags begonnen. Angeklagt ist ein 37-jähriger Chemnitzer, der im Juli dieses Jahres eine Gruppe indischer Studenten angegriffen und einem 27-Jährigen mit einem Messer eine Stichverletzung am Kopf zugefügt haben soll. Die vier jungen Leute aus Indien hatten am 2. Juli gegen 1 Uhr im Chemnitzer Stadtteil Bernsdorf auf der Straße gestanden, als der Angeklagte einen von ihnen von hinten auf den Kopf schlug. Danach soll er mit einem Messer auf den Kopf des Opfers eingestochen haben. Nach der Attacke konnten sich die Inder in ein nahegelegenes Haus retten und den Krankenwagen rufen. Der Angeklagte wurde später von der Polizei festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft.