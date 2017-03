Großbrand vernichtet Bauernhof in Ebersbach bei Glauchau

Es kam plötzlich und breitete sich rasend schnell aus. Im Wirtschaftsgebäude eines Vierseithofes in Ebersbach bei Glauchau brach am Sonnabendabend gegen 19 Uhr das Feuer aus und verbreitete sich schnell über den gesamten Hof. Darüber informierte die Polizei Zwickau am Sonntag. Trotz des Großeinsatzes von fünf freiwilligen Feuerwehren aus dem Ort und der Umgebung brannte das massive Gebäude völlig nieder.