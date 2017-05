Die Stadt Chemnitz hat in einer aktuellen Umfrage des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) zum Thema Radfahrerfreundlichkeit gut abgeschnitten. Beim sogenannten ADFC-Fahrradklima-Test 2016 landete Chemnitz auf Platz 14 von insgesamt 39 bewerteten Großstädten. Damit rangiert die Stadt unmittelbar hinter München (Platz 13) und Leipzig (Platz 9) und deutlich vor Dresden (Platz 25).

Chemnitz kann Radlern was bieten

In der Umfrage waren verschiedene Aspekte rund ums Radfahren angeschnitten worden. In Chemnitz gaben über 500 Leute eine Bewertung ab.

So wurde gelobt, dass beispielsweise das Stadtzentrum gut mit dem Rad zu erreichen ist und dass man in der Stadt mit dem Drahtesel zügig vorankommt. Punkten konnte Chemnitz auch damit, dass man in Bus und Bahn sein Rad mitnehmen darf. Auch waren die Befragten der Ansicht, dass in jüngster Zeit etwas für den Radverkehr getan wurde.

Schnee und Baustellen sorgen für Unmut

Langzeitbaustellen wie hier an der Reitbahnstraße nerven nicht nur Autofahrer. Auch Radler wissen in Chemnitz mitunter nicht, wie sie aufgerissene Straßenabschnitte umfahren sollen. Bildrechte: MDR/Matthias Vollmer Ein Mekka für Radfahrer ist Chemnitz aber noch lange nicht. So bemängelten Zweiradpiloten, die auch bei kaltem Wetter unterwegs sind, dass die Radwege im Winter zu wenig beräumt werden. Auch die Ampelschaltungen sind für Radfahrer ungünstig abgestimmt. Frust lösen auch die Bautätigkeiten im Stadtgebiet aus und die schlechte Führung an Baustellen, insbesondere der Großbaustelle des Chemnitzer Modells. Als Manko wurde in der Umfrage auch gesehen, dass in Chemnitz generell zu wenig Werbung fürs Radfahren gemacht wird.

Stadtverwaltung will am Ball bleiben

Im Chemnitzer Rathaus zeigte man sich am Dienstag erfreut über den Ausgang der ADFC-Umfrage. Dass die Stadt einen Platz im oberen Mittelfeld erobern konnte, sei ein Erfolg. Allerdings solle das Ergebnis genutzt werden, um Strategien und Prioritäten bei der Radverkehrsplanung zu überprüfen, hieß es aus der Pressestelle.

Der Chemnitztalradweg wurde in den vergangenen Jahren kontinuierlich erweitert und lockt vor allem an Wochenenden zahlreiche Radler zu Ausflügen. Bildrechte: MDR/Matthias Vollmer Die Stadt hatte 2013 eine Radverkehrskonzeption auf den Weg gebracht, um Chemnitz fahrradfreundlicher zu gestalten. So wurden im vergangenen Jahr beispielsweise an neugebauten Straßen wie dem Autobahnzubringer an der A72-Anschlussstelle Rottluff oder an der sanierten Hofer Straße in Mittelbach Radwege angelegt. Auch wurden weitere Einbahnstraßen im Stadtgebiet für Radfahrer freigegeben.

Was den Kritikpunkt Werbung angeht, verweist die Stadtverwaltung auf zahlreiche bestehende Angebote und Aktionen, die Lust auf Radfahren machen sollen. So gebe es kostenlose Radroutenpläne, eine jährliche Familienradtour, Rennsportevents wie das 24-Stunden-Mountainbikerennen am Stausee, den Fichtelbergmarathon oder die bevorstehende Deutsche Straßenradmeisterschaft, in deren Rahmen auch Hobbysportler die Rennstrecke abfahren können.

Nach Rathausangaben ist aber die Infrastruktur wichtigstes Werbemittel, das heißt Radverkehrsanlagen, Fahrradständer, Wegweiser und ähnliches. Daran werde weiter gearbeitet. Als Beispiel nannte die Stadtverwaltung die geplante Freizeitroute auf der stillgelegten Bahnstrecke zwischen dem Chemnitzer Ortsteil Mittelbach und der Erzgebirgsgemeinde Lugau. Der erste Teilabschnitt bis Wüstenbrand solle noch in diesem Jahr in Angriff genommen werden.

Kleine Städte, große Defizite

In punkto Radfahrerfreundlichkeit kamen die mittelgroßen Städte der Region in der ADFC-Umfrage schlecht weg. Von den 98 untersuchten deutschen Kommunen zwischen 50.000 bis 100.000 Einwohnern landete Plauen auf Platz 62, Zwickau auf Platz 90. Bei den Kleinstädten erreichte Annaberg-Buchholz Platz 343 von 364 vergleichbaren Orten, Limbach-Oberfrohna bildete das Schlusslicht.