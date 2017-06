Um dieses Patt unter den Vertrauenspersonen aufzuheben, müsste eine von ihnen auf diese Aufgabe freiwillig verzichten oder ausgetauscht werden. Das kann aber nur der AfD-Landesvorstand. Der Zwickauer Kreisverband hat beantragt, Klatt-Eberle diese Aufgabe zu entziehen, aber in Dresden lässt man sich Zeit mit der Entscheidung. AfD-Sachsen-Pressesprecher Thomas Hartung sagte auf Anfrage von MDR SACHSEN, das Thema werde erst bei der Vorstandssitzung am 20. Juni besprochen.

Sven Itzek (l.) und Frank-Frieder Forberg zählen sich zur bürgerlichen Mitte der AfD. Bildrechte: MDR/propicture-fotoagentur

Damit muss die Zwickauer AfD auch bei ihrem Kreisparteitag am 10. Juni noch mit einem Kandidaten auskommen, den sie nicht mehr will und der, glaubt man Kreis-Chef Forberg, im Oktober 2016 nur mangels Gegenkandidaten gewählt worden war. Das Auftreten Przybyllas, der unter anderem als erster AfD-Politiker öffentlich bei Pegida in Dresden auftrat, komme vielleicht bei anderen Kreisverbänden gut an – zur liberal-konservativ-bürgerlichen AfD Zwickau passe es aber auf jeden Fall nicht, betont Forberg. Entsprechend gestört ist die Kommunikation zwischen Przybylla und dem Kreisvorstand - seit Monaten herrscht Funkstille.