Burgstädt reiht sich seit Freitag in die Reihe der Olympiastädte ein. Denn die Stadt ist Austragungsort der "2. AgrOlympics", einem europäischen Berufswettbewerb zwischen angehenden Landwirten. Mehr als 100 Teilnehmer aus 18 europäischen Ländern messen sich bei diesem zweitägigen Wettbewerb in ebenso vielen Disziplinen. Dazu gehören neben der Beherrschung der modernen Landtechnik auch ganz traditionelle Fertigkeiten wie das Stapeln von Strohballen oder das Handmelken.

Angehender Landwirt mit Leidenschaft: Oskar Zschaage Bildrechte: MDR/Thomas Friedrich

Einer der Teilnehmer, der 20-Jährige Oskar Zschaage, ist damit groß geworden. Er ist auf einem Bauernhof in Nauhain aufgewachsen. Seit zwei Jahren absolviert er im Fachschulzentrums Freiberg-Zug eine Ausbildung zum Landbautechniker. Später einmal will er den elterlichen Betrieb übernehmen und hat große Freude am durchaus harten Job des Landwirts. "Das Faszinierende ist auf jeden Fall die Abwechslung im Alltag. Der Zusammenhalt unter den Leuten ist in der Landwirtschaft sehr wichtig. Das prägt einen jeden Tag." Die liebsten Tätigkeiten seien ihm die an der frischen Luft und die Arbeit mit Tieren.

Dass es in Burgstädt kein leichter Wettkampf werden wird gegen die vielen anderen Nationen, weiß er aber auch. "Bei den technischen Disziplinen rechne ich mir für unser Team gute Chancen aus, aber es gibt ja noch eine Menge anderer Sachen, bei denen man schnell mal danebenliegen kann."