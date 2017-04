Die Übernahmeschlacht um den Automobilzulieferer Grammer hat auch in Zwickau für Verunsicherung gesorgt. Die IG Metall sieht die Arbeitsplätze und die positive Entwicklung des Zwickauer Grammer-Zweigwerkes in Gefahr. Deswegen hatte die Gewerkschaft am Montag zu einer Protestaktion aufgerufen. Unter dem Motto "Kein Monopoly mit unseren Arbeitsplätzen" kamen am Mittag etwa 80 Mitarbeiter von Früh-, Spät- und Nachtschicht zusammen, um ein Zeichen gegen die geplante Übernahme der Investorengruppe Hastor zu setzen. Neben der IG Metall nahm auch die Konzernbetriebsratsvorsitzende der Grammer AG Judith Uhlmann an der Veranstaltung teil.