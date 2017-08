Fünfzehn Chemnitzer Pflegeeinrichtungen beteiligten sich am Aktionstag. Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel

Die Alterspyramide kündigt es seit Jahren an: In Zukunft werden immer mehr Menschen auf Leistungen der Pflegeversicherung angewiesen sein. Umso wichtiger ist daher eine gute finanzielle und personelle Ausstattung von Pflegeeinrichtungen. Weil es hier nicht immer zum Besten bestellt ist, haben am Dienstag fünfzehn Chemnitzer Pflegeinrichtungen einen Aktionstag ins Leben gerufen.

Wenig Fachkräfte - viel Bürokratie

Mit dem Aktionstag sollen vor allem die Pflegeberufe und die Aufgaben der Pflegeeinrichtungen stärker in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt werden, sagt Ursula Hengst. Sie ist die Leiterin des Seniorenpflegeheims "Willy Brandt" der AWO Chemnitz. Sie und ihre 117 Mitarbeiter kümmern sich rund um die Uhr um über 150 alte und pflegebedürftige Menschen. Hengst feiert im Herbst ihr 30-jähriges Dienstjubiläum. Sie liebt ihren Beruf, auch wenn es nicht immer leicht ist. "Insgesamt haben wir 171 Plätze in unserem Heim. Doch wir haben zu wenig Personal, um weitere Menschen aufnehmen zu können", sagt die Mittfünfzigerin. Vor allem Fachkräfte seien Mangelware. Hinzu komme die ständig steigende Bürokratie. Jeder kleinste Schritt müsse dokumentiert werden. Hier brauche es unbedingt eine Verbesserung. An der Auftaktdemo vor dem Heim beteiligten sich Pflegekräfte und Heimbewohner. Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel

Deshalb beteiligt sich ihre Einrichtung an einem Aktionstag, der die Probleme, aber auch die schönen Seiten des Pflegeberufes in den Mittelpunkt der Öffentlichkeit stellen will. Dazu hat Hengst mit ihren Mitarbeitern eine kleine Demo vor dem Heim organisiert. Alle, die halbwegs fit sind, nehmen daran teil. Die 86 Jahre alte Rollstuhlfahrerin genauso wie die in Ausbildung befindlichen Pflegekräfte.

Premiere für Pflegesong

Sie alle wollen mit der Aktion mehr Unterstützung und Aufmerksamkeit erreichen. Eigens für diesen Tag hat sich ein kleiner Chor aus Pflegekräften und Heimbewohnern gebildet, der ein selbstgetextetes Lied schmettert. Zur Melodie von "Ein bisschen Frieden" singen die etwa 20 Sänger: "Ein bisschen Sonne für die Pflege, das wär doch toll auf diesem Wege…"

Der Chor des Willy-Brandt-Heimes sang ein eigens komponiertes "Pflegelied". Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel "Ein bisschen Freude, paar mehr Kollegen, ein paar mehr Hände", das wünschen sich nicht nur die Kollegen aus diesem Pflegeheim. Dieselben Probleme haben die 14 anderen Chemnitzer Einrichtungen, die sich an dem Aktionstag beteiligen. Gemeinsam haben sie einen Sternmarsch organisiert, bei dem Mitarbeiter ins Zentrum der Stadt wandern. Im Gepäck haben sie eine Kiste mit Unterschriften, die die Heime in den vergangenen Wochen gesammelt haben. Diese übergeben sie gemeinsam Vertretern aus der Landespolitik, die in der Chemnitzer Jugendkirche zu einem Podiumsgespräch über die Probleme in der Pflege eingeladen wurden.

Landespolitiker stellen sich der Diskussion

Hier werden Landes- und Lokalpolitiker mit Fragen und Forderungen der Beschäftigten und der Pflegebedürftigen konfrontiert. Politiker von CDU, Linke und SPD müssten sich stärker für die Interessen der Betreuten und der Pflegekräfte einsetzen, so lautet die Hauptforderung. Die Landesgesetze müssen verbessert werden, so die Organisatoren. Konkret geht es um bessere Personalschlüssel, damit mehr Zeit für die betreuten Menschen bleibt. Auch würden zusätzliche Mitarbeiter für Helfertätigkeiten und die Überwachung der Hygiene gebraucht.

Landespolitiker diskutierten über die Zukunft der Pflege am Ende des Aktionstages. Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel Susanne Schaper, gesundheitspolitische Sprecherin der Linksfraktion im Landtag, sagte, alle Fraktionen seien sich einig, dass diese Themen Priorität haben. "Es bedarf in Zukunft neuer Regelungen zur Krankenhausfinanzierung, im Rettungsdienst und dringende Änderungen im Pflegedienst". Alexander Dierks sagte, der Pflegeberuf müsse auch in der Öffentlichkeit positiver dargestellt werden. Dass dafür allerdings Politiker hilfreich seien, bezweifelt der Christdemokrat. "Wir Politiker haben ja selbst derzeit keinen allzu guten Ruf." SPD-Landespolitikerin Hanka Kliese sagte, neben Geld brauche es auch geeignete Bewerber und das Bewusstsein, dass ein Pflegeberuf eine wichtige und schöne Tätigkeit sei.

Quelle: MDR/mwa